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-
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-
24 ноября
22:00
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-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
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Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Бензема: Играли не очень хорошо, но победили. Шахтер был хорош

04 ноября 2021

Карим Бензема, Getty Images

Форвард "сливочных" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:1).

"Мы играем каждые три дня. Это сложно. У нас много матчей высокого уровня. Сегодня, например, мы играли не очень хорошо, но мы победили, а самое важное — взяли три очка. Невозможно всегда играть хорошо.

Это нормально, что болельщики хотят, чтобы мы хорошо играли, атаковали и забивали голы, мы всегда стараемся это делать, но сегодня соперник был хорош.

Повреждение? У меня ушиб. Я немного устал, но восстановлюсь к субботе. Я наслаждаюсь своей игрой в каждом матче", — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема признан лучшим игроком матча Реал — Шахтер по версии УЕФА.

Источник: Marca

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