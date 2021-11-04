Бензема: Играли не очень хорошо, но победили. Шахтер был хорош

Форвард "сливочных" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:1).

"Мы играем каждые три дня. Это сложно. У нас много матчей высокого уровня. Сегодня, например, мы играли не очень хорошо, но мы победили, а самое важное — взяли три очка. Невозможно всегда играть хорошо.

Это нормально, что болельщики хотят, чтобы мы хорошо играли, атаковали и забивали голы, мы всегда стараемся это делать, но сегодня соперник был хорош.

Повреждение? У меня ушиб. Я немного устал, но восстановлюсь к субботе. Я наслаждаюсь своей игрой в каждом матче", — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема признан лучшим игроком матча Реал — Шахтер по версии УЕФА.