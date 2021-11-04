Реал — Шахтер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера во четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий Шахтер собственными усилиями загнал себя в ситуацию, когда для выхода в весеннюю часть еврокубков ему будет необходимо исключительно обыгрывать миланский Интер и молдавский Шериф в двух оставшихся матчах до конца группового этапа. Над тем, как это сделать, Роберто Де Дзерби будет думать во время ноябрьской международной паузы, а нам же сейчас предстоит разобраться с тем, можно ли считать гостевую игру против мадридского Реала для дончан хоть немного успешной в плане отдельных персоналий.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Сантьяго Бернабеу (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 7,5. В створ ворот Шахтера за весь матч последовало шесть ударов, четыре из которых были отражены голкипером. Безусловно, Трубин может спокойно делить с Марлоном общую вину за откровенный привоз при первом пропущенном мяче, однако могли ли мы представить себе, что "горняки", если и пропустят на старте поединка, то именно таким нелепым образом. У Реала были моменты куда более высокого ранга для того, чтобы испортить нам настроение, но там, где были хоть какие-то шансы спасти свои ворота, Анатолий справлялся успешно.

Додо — 6,5. Правый защитник "горняков" постоянно находился под давлением наиболее скоростных футболистов команды соперников, поэтому совершенно неудивительно, что наиболее яркие зоны на его финальной тепловой карте перемещений находятся именно на половине поля Шахтера. При этом, несколько перспективных подключений Додо в атаку мы все-таки увидели, а еще в самом начале матча французский арбитр Бенуа Бастьен слишком поблажливо обошелся с Менди, когда тот уложил Додо у лицевой. Один из немногих эпизодов, когда борьба для бразильца проходила не в штрафной Шахтера.

Марлон (4,0) – Николай Матвиенко (6,0) — 4,5. Центр обороны Шахтера является наиболее проблемной зоной команды ровно с тех самых пор, как она начала неизменно добывать себе место в Лиге чемпионов УЕФА. Если даже по матчам в УПЛ можно наблюдать за тем, как от пары центральных "горняков" уходит условный "Денис Безбородько", то что уж там говорить, когда в прессинг включаются такие стервятники, как Карим Бензема и Винисиус Жуниор.

Касается это замечание скорее бразильского игрока обороны дончан, в то время как связку Матвиенко и Исмаили на левом фланге защиты соперники проверяли не настолько активно. Марлон в целом выглядел не так уж уверенно по ходу всей игры, а тут еще и этот откровенный привоз в свои ворота, который сломал все планы на игру его команде. В то же самое время, украинца можно поздравить с качественной диагональю, которая наконец-то принесла его команде пользу у чужой штрафной.

Исмаили — 6,0. Левому защитнику дончан в своей зоне было достаточно не упустить из виду Лукаса Васкеса при подачах с противоположной стороны поля для того, чтобы матч с точки зрения обороны был проведен ним успешно. Реал делал внушительный акцент именно на фланг Додо, в то время как Исмаили получал возможность не только переводить дух в обороне, но и подключаться к атакам. Жаль, конечно, что после длительного восстановления от травмы мы до сих пор не видели "того самого" Исмаили, однако в целом по ходу ответного матча против Реала он сыграл достаточно надежно.

Майкон — Тарас Степаненко — 6,0. Пара опорников Шахтера в этой игре дублировала функционал друг друга, но в четко отведенных для них зонах на футбольном поле. Очевидно, что тройку полузащитников Реала необходимо было контролировать именно с помощью оборонительных навыков пары опорников. Тем более странно было в данной ситуации увидеть в итоговой статистике лишь 3 удачных из 13 эпизодов борьбы на двоих для украино-бразильского дуэта.

Компенсировать эту оплошность пришлось за счет удачной игры в созидательной части, и тут мы уже видели стабильный пас и несколько неплохих попыток обострить с помощью забросов. В конечном итоге, плюсы и минусы в действиях Майкона и Степаненко перекрыли друг друга с нулевой суммой.

Тете — 6,0. По игре правого атакующего полузащитника Шахтера сложно было сделать однозначный вердикт, так как он точно не выпадал из общего рисунка, но при этом предлагал слишком однообразное исполнение со своей стороны. Конечно, все мы понимаем, что противостоять на фланге с цепким Менди и скоростным Винисиусом — то еще удовольствие для сильных духом, однако в любом случае от Тете ожидались разнообразные варианты, в то время как ему хотелось найти наиболее простые выходы из-под опеки.

Алан Патрик — 6,5. Сложно в это поверить, но бразилец не сломался под плотным прессингом со стороны соперников, и выдал достаточно содержательный матч как в атаке, так и в обороне. С пасом у Алана в этой игре было все в порядке, да и потерь мяча практически не наблюдалось, мимо чего точно нельзя было пройти в предыдущих играх. Да и звонкое попадание в штангу дальним ударом вспоминать приходится с сожалением. И, конечно же, голевой пас изящной скидкой грудью, который вполне может конкурировать по "чистоте" розыгрыша комбинации со вторым голом соперников.

Михаил Мудрик — 6,5. За юным украинским полузащитником еще долго будет тянуться шлейф излишне "распиаренного" исполнителя, который так режет глаза многим украинским болельщикам. Но глупо было бы отрицать тот факт, что в этом матче Михаил был одним из наиболее заметных исполнителей в составе гостей.

Его стартовая скорость была одним из ключевых моментов, на который делал акцент Де Дзерби при выборе стартового состава. Надо сказать, что будь Мудрик чуть более избит игровым опытом где-то в середине первого тайма, то практически не остается сомнений в том, что игра могла бы получить совершенно иной сценарий еще до ухода команд на перерыв.

Фернандо — 7,0. То ли Луиш Каштру не мог объяснить молодому бразильцу правильную игру на острие атаки, то ли Де Дзерби находит правильную мотивацию для Фернандо, однако на позиции форварда, где вынужденно появляется данный футболист, он выглядит в последнее время очень даже не плохо. На самом деле, оборона Реала имеет внушительные скоростные характеристики исключительно на флангах, в то время как в центре было достаточно направить мяч куда-то в сторону от Алабы или Милитао, и тут же образовывалось пространство для нападения.

Над чем надо поработать Фернандо в таких условиях, так это над завершением. Помимо забитого им мяча, было еще пара ситуаций, где надо было более качественно распоряжаться голевой возможностью. Впрочем, хотя бы один гол ему удалось в итоге забить. Да еще какой важный! Первый для страны в этом розыгрыше Лиги чемпионов!

Манор Соломон — 5,5. За почти 20 минут, которые удалось израильтянину провести на футбольном поле, он всего 14 раз встречался с мячом. Не так уж и велик этот показатель для игрока атакующего плана, которого выпустили на поле с целью спасать игру.

Марлос, Георгий Судаков, Маркос Антонио, Дентиньо — наибольшее количество замен в составе своей команды Роберто Де Дзерби сделал уже тогда, когда выходившим на поле игрока не оставалось ничего иного, кроме как сходу становиться героями дуэли для того, чтобы хоть как-то успеть запомниться на футбольном поле. Ближе всего к этому статусу был Судаков, однако Куртуа справился с его ударом со средней дистанции.