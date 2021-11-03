Бензема — лучший игрок матча Реал — Шахтер по версии УЕФА

Форвард стал автором дубля в игре.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признан лучшим игроком матча против донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Форвард стал автором двух забитых мячей в ворота Анатолия Трубина.

"Он был лидером с самого начала матча, очень умно взаимодействуя с другими игроками. У него было отличное взаимопонимание с Винисиусом, особенно когда пара организовала оба гола", — сказал технический обозреватель УЕФА Миксу Паателайнен.

Напомним, именно первый гол Карима Бензема стал 1000 голом мадридского Реала в Лиге чемпионов.