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-
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Бензема — лучший игрок матча Реал — Шахтер по версии УЕФА

03 ноября 2021

Карим Бензема, Getty Images

Форвард стал автором дубля в игре.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признан лучшим игроком матча против донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Форвард стал автором двух забитых мячей в ворота Анатолия Трубина.

"Он был лидером с самого начала матча, очень умно взаимодействуя с другими игроками. У него было отличное взаимопонимание с Винисиусом, особенно когда пара организовала оба гола", — сказал технический обозреватель УЕФА Миксу Паателайнен.

Напомним, именно первый гол Карима Бензема стал 1000 голом мадридского Реала в Лиге чемпионов.

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