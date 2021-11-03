Анчелотти: Понимаю, почему болельщики освистали Реал в матче с Шахтером

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:1).

"Мы хорошо начали как первый, так и второй тайм, но не всегда были достаточно агрессивными. Мы контролировали игру, но опасных моментов не создавали.

Соперник пытался активно играть с мячом позади нашей обороны и в итоге забил гол, поэтому во втором тайме мы сели чуть ниже к своим воротам.

Винисиус? Он в отличной форме. Жуниор перехватил мяч и организовал первый гол, а также поучаствовал в прекрасной комбинации во время второго забитого мяча.

Я понимаю, почему болельщики могли быть недовольными и освистывали Реал. Хорошо, что своим свистом они нас разбудили", — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шахтер.