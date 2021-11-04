Ставка на скорость в атаке и на плеймейкера Матвиенко от части сработала: анализ игры Реал — Шахтер

Football.ua выделяет интересные моменты в игре донецкого Шахтера против Реала.

Донецкий Шахтер проиграл в выездном матче Реалу 1:2. В отличии от киевского поединка счет был уже гораздо более приятным, да и содержание игры было очень даже неплохим. Но этого опять же не хватило, чтобы заработать очки.

Стоит отметить, что начал игру Шахтер отвратительно. Реал имел несколько убойных моментов, реализуй свои моменты Лука Модрич, и мы бы могли увидеть повторение киевского матча. Благо "горняки" собрались и сумели выровнять игру. Активность футболистов на флангах и Фернандо на острие помогли Шахтеру отодвинуть игру от своих ворот. Быстрые выпады этой атакующей тройки вынудили Реал играть более осторожно и меньшими силами ходить вперед.

Задумка Де Дзерби была достаточно проста – через короткий пас вывести мяч во вторую треть поля на Алана Патрика или Майкона, которые пускали в прорыв Мудрика, Тете или Фернандо. Именно таким образом Мудрик получил возможность отличиться, но сильно прокинул мяч себе наход. Точно также Тете заставил дважды фолить Ферлана Менди и заработал для него желтую карточку.

Фернандо действовал по-разному. Он старался избегать борьбы с центральными защитниками Реала, то искал мяч, опускаюсь в глубину, то делал рывки за спины своим оппонентам, атакуя свободное пространство.

Несколько раз мы видели картину, когда Матвиенко, видя перед собой свободную зону, смело входил с мячом в это пространство и выполнял роль глубинного плеймейкера. Собственно, с таких действий Николая и был забит гол Шахтера в этом матче.

Это было не ситуативное решение самого защитника, поскольку подобное повторялось не единожды в этом матче. Роберто Де Дзерби старался использовать умение Матвиенко отдавать хорошую первую передачу и это принесло свои плоды.

Еще хотелось бы остановиться на том, как Де Дзерби придумал применять Тараса Степаненко. В первом матче итальянский специалист предпочел не использовать его. Уже сейчас понятно, что созидательные навыки Тараса не устраивают главного тренера Шахтера, а это очень важные навыки для полузащитников в его команде. При этом Степаненко – едва ли не лучший игрок в оборонительной фазе игры, который выжигает опорную зону и дает огромный объем черновой работы. Как же Де Дзерби вышел из этой ситуации? В фазе перехода из обороны в атаку Степаненко часто оказывался в позиции левого защитника, Исмаили и Мудрик поочередно ходили в середину, а в центре поля розыгрышем мяча занимались Майкон и Алан Патрик.

В этом матче понравились идеи и задумки тренерского штаба Шахтера, но те ошибки, которые допускали футболисты Шахтера в обороне говорят о том, что в Лиге чемпионов команде сложно играть безошибочно на таком уровне интенсивности. Первый гол – следствие коллективной ошибки Марлона и Трубина. Беда в том, что из 16 команд в УПЛ так сыграть против Шахтера, как сыграл Винисиус может только луганская Заря, а это значит, что в чемпионате "оранжево-черным" не приходится решать подобных задач, отсюда и ошибка подобного рода. Второй гол мадридцев – высочайшее мастерство футболистов Реала и действительно – то, за что мы все так любим футбол, но и там можно найти виноватых. Все игроки Шахтера находились в статике, и никто не пытался сыграть на перехвате. Этого Реалу достаточно для того, чтобы забить гол и довести матч до итоговой победы.

Писать об очередном достойном поражении украинской команды в ЛЧ нет особого желания, но это точно не тот матч, за который надо ругать Шахтер, ведь он показал, что у команды есть потенциал и есть будущее у идей главного тренера.

Сергей Горбаченко, Football.ua