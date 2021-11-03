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Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Шахтер в напряженной борьбе уступил Реалу на выезде

03 ноября 2021

Реал — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк

Коллектив Роберто Де Дзерби прервал ужасную серию поединков без забитых мячей от украинских клубов в этой Лиге чемпионов, но для победы этого не хватило.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Реал — Шахтер 2:1
Голы: Бензема, 14, 61 — Фернандо, 39

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко (Судаков, 80) —Тете (Марлос, 80), Патрик (Маркос Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71) — Фернандо (Дентиньо, 86).

Предупреждения: Менди, Каземиро — Дентиньо
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