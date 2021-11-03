Шахтер в напряженной борьбе уступил Реалу на выезде

Коллектив Роберто Де Дзерби прервал ужасную серию поединков без забитых мячей от украинских клубов в этой Лиге чемпионов, но для победы этого не хватило.

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Реал — Шахтер 2:1

Голы: Бензема, 14, 61 — Фернандо, 39



Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко (Судаков, 80) —Тете (Марлос, 80), Патрик (Маркос Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71) — Фернандо (Дентиньо, 86).



Предупреждения: Менди, Каземиро — Дентиньо