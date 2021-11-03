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-
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-
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-
23 ноября
22:00
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-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
24 ноября
22:00
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Мудрик: По игре мы не уступали Реалу, но решения судьи были только в одну сторону

03 ноября 2021

Михаил Мудрик, ФК Шахтер

Хавбек "горняков" поделился своими эмоциями после матча с мадридским Реалом.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:2).

"Эмоции двоякие. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы бы хотели сегодня получить.

Вчера, за день до игры, Мистер подошел ко мне и сказал, что возможно я буду играть, и чтобы я был готов. Он подготовил меня психологически, спросив, не будет ли у меня страха или мандража, на что я ответил, что я готов и если посчитаете нужным, то я готов сыграть.

Реал — это одна из самых сильных команд в мире. Реал играет очень хорошо и когда он так играет, то тяжело даже таким топ-клубам, как Барселона или Бавария. Сегодня по игре мы не уступали и ничья, это как минимум тот результат, который должен быть. Мне кажется сегодня фортуна или некоторые решения арбитра складывались не в нашу пользу. Возможно я ошибаюсь и меня потом поправят, но мне показалось, что решения судьи были только в одну сторону.

Взаимодействие с Исмаили? Это идея Мистера. Мы отрабатывали и наигрывали все это на тренировках, чтобы было хорошее взаимодействие между нападающим, крайним форвардом и защитником. Суть в том, что один из игроков, кто открывается за спину, уводить за собой одного из игроков, благодаря чему открывается свободная зона для развития атаки, после чего уже можно обыграться с партнером или взять игру на себя.

Игра против Карвахаля и Каземиро? У меня остались только самые топовые ощущения, потому что это лучшие игроки в мире", — сказал Мудрик в эфире Megogo.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шахтер.

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