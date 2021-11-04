Трубин: Сделаю все, чтобы сотый матч в Шахтере отметить победой

Вратарь прокомментировал юбилейный матч в составе клуба.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился своим мнением о поединке с мадридским Реалом (1:2) в Лиге чемпионов.

Этот поединок стал для украинского голкипера в составе "горняков".

"Сегодняшний матч – мой 50-й за родную команду – ФК Шахтер. К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать!

Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами", – написал Трубин на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне 20-летний страж ворот провел 12 поединков в составе Шахтера, пропустив 14 голов.

Ранее сообщалось, что Шахтер забил 5000-й гол в истории в матче с Реалом.