Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
1
Порту
1
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
2
Шахтер
1
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
2
03 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Атлетико
0
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
4
Бешикташ
0
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Аякс
3
03 ноября
22:00
Шериф
1
Интер
3
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Трубин: Сделаю все, чтобы сотый матч в Шахтере отметить победой

04 ноября 2021

Анатолий Трубин, ФК Шахтер

Вратарь прокомментировал юбилейный матч в составе клуба.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился своим мнением о поединке с мадридским Реалом (1:2) в Лиге чемпионов.

Этот поединок стал для украинского голкипера в составе "горняков".

"Сегодняшний матч – мой 50-й за родную команду – ФК Шахтер. К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать!

Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами", – написал Трубин на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне 20-летний страж ворот провел 12 поединков в составе Шахтера, пропустив 14 голов.

Ранее сообщалось, что Шахтер забил 5000-й гол в истории в матче с Реалом.

Команды
  Rambler's Top100