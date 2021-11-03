Реал Мадрид — Шахтер: видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В настоящее время проходит поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал на своем поле принимает донецкий Шахтер.

Счет в матче был открыт на 14 минуте поединка, когда Бензема и Винисиус прессинговали на левом фланге штрафной, после чего Марлон подарил мяч бразильцу, который покатил на пустые ворота для француза.

Однако до конца первого тайма "горняки" смогли сравнять счет усилиями Фернандо, который расстрелял ворота "сливочных" с центра штрафной после передачи от Матвиенко.

Гол Бензема:

Гол Фернандо:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал — Шахтер.