Винисиус — лучший игрок матча Реал — Шахтер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"

Бразилец признан лучшим игроком прошедшего поединка.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал дома одолел донецкий Шахтер со счетом 2:1.

Аналитический портал WhoScored подвел итоги поединка раздав футболистам оценки за него.

Лучшим игроком матча стал вингер Реала Винисиус. Он сделал два ассиста и получил оценку 8,8. Вторую оценку получил форвард Карим Бензема, который оформил дубль — 8,4.

У донецкого Шахтера лучшим футболистом на поле был Алан Патрик. Его действия оценили в 7,6. Автор забитого гола "горняков" Фернандо получил оценку 7,3.

К слову, худшим игроком противостояния Реал — Шахтер стал защитник украинской команды Марлон — 5,2.