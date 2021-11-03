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-
24 ноября
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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Винисиус — лучший игрок матча Реал — Шахтер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"

03 ноября 2021

Винисиус против Матвиенко, Getty Images

Бразилец признан лучшим игроком прошедшего поединка.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал дома одолел донецкий Шахтер со счетом 2:1.

Аналитический портал WhoScored подвел итоги поединка раздав футболистам оценки за него.

Лучшим игроком матча стал вингер Реала Винисиус. Он сделал два ассиста и получил оценку 8,8. Вторую оценку получил форвард Карим Бензема, который оформил дубль — 8,4.

У донецкого Шахтера лучшим футболистом на поле был Алан Патрик. Его действия оценили в 7,6. Автор забитого гола "горняков" Фернандо получил оценку 7,3.

К слову, худшим игроком противостояния Реал — Шахтер стал защитник украинской команды Марлон — 5,2.

 

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