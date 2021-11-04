Анчелотти: Шахтер — команда особая, не такая, как все

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями после игры с донецким клубом.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:1).

"На Сантьяго Бернабеу у нас особые матчи, и наши болельщики особенные. И это хорошо для нашей мотивации, что они свистели. Мы начали хорошо, но потом наша интенсивность снизилась, особенно в первом тайме – слишком долгое владение мячом, выше, ниже… Такое может случаться. И наши болельщики иногда тормошат нас своими поведением и свистом.



Зависимость Реала от Куртуа, Винисиуса и Бензема? Это правда, что в этот период они больше выделяются на фоне других, но я считаю, что наша команда старается делать все возможное. Игроки проделали огромную работу – те же Милитао и Алаба, особенно в этом матче, да и в предыдущих они выступили хорошо. И да, Винисиуса и Карима мы тоже, как всегда, можем выделить. Я согласен с вами. Но Реал – это Реал, и это не только три этих игрока, просто на данном отрезке они были более заметны.





Злость после первого тайма? Да, я был расстроен. Мы начали хорошо и агрессивно оба тайма, особенно первый. Забили первый гол достаточно быстро. Должны были немножко подождать, а потом работать с еще большей агрессивностью и эффективностью. Мы же просто старались контролировать мяч без особо острых атак – об этом я игрокам и сказал.



Две замены? Карвахаля заменил, чтобы избежать каких-либо физических проблем, потому что он после травмы. Справа у нас были небольшие проблемы, старались дать больше контроля. А Карим просто очень устал – вместо него вышел Йович. Нельзя сказать, что я хотел что-то добавить в защиту или нападение, улучшить. Я считаю, что мы хорошо контролировали матч.





Состояние Азара? Азар готов играть. Он и сегодня мог, а возможно, сыграет в субботу. Конечно, это футболист, ему нужны игровые минуты, и они у него будут. Он готов, просто должен наступить момент. Я не выпустил его, исходя из стратегии, чтобы он не был на фланге – Азар лучше играет в центре. Поэтому я предпочел придержать его и выпустить Васкеса.



Отрывки матча с преимуществом Шахтера? Шахтер изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость. Шахтер – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли.



Классная игра Винисиуса? У него сейчас идет игра. Да, он отдает хорошие передачи, оба гола пришли именно от него. Не забывайте, что он всегда был впереди, всегда выдвигался. В настоящий момент он играет с полной уверенностью, поэтому у него все получается.



Азар и Асенсио без игровой практики? Конечно, сердиться – это нормально с их стороны в этой ситуации. В любом случае я прекрасно понимаю, что может быть с игроком, который готовится-готовится и не выходит в течение 90 минут. Я сказал футболистам: мне очень жаль, что вы не смогли сыграть, но так сложился матч. Конечно, многие из них выигрывали Лигу чемпионов и остальные турниры, и для них это очень сложная ситуация – я понимаю", — приводит слова Анчелотти пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шахтер.