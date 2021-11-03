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-
23 ноября
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-
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-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
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-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
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-
24 ноября
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Шериф
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Реал Мадрид
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Де Дзерби: Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков

03 ноября 2021

Роберто Де Дзерби, Getty images

Специалист поделился эмоциями об игре в Испании.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение в матче против мадридского Реала в Лиге чемпионов (2:1).

"Сегодня мы очень хорошо играли. В первом матче с Реалом хорошо выглядели. Футбол состоит из эпизодов – первый гол пропустили после автогола Кривцова, а второй – ошибка после аута. Даже с Шерифом мы уступили 0:2, но пропустили 2 очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, и оттуда «Шериф» проводил контратаки. Думаю, в основном мы играли в Лиге чемпионов хорошие матчи.

Есть 3 ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

Сегодня мы провели очень хороший матч на Бернабеу. Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков, печально и потому, что провели очень хороший матч".

"Ждем результата матч Шериф – Интер, а потом посмотрим. Мы приехали сюда победить. Еще осталось 2 игры, и мы попробуем их выиграть.

Считаю, что группа проявилась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем Шерифу, но еще больше не ожидали, что они выиграют в Мадриде (2:1). Если мы победим в 2 матчах, у нас будет 7 очков, мы должны над этим работать", — сказал Де Дзерби.

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