Маунт — в ответ на комментарий Крооса перед игрой: Наверное, теперь он не сможет спать из-за нас

06 мая 2021

Мейсон Маунт, Getty Images

Полузащитник Челси припомнил визави из Реала ехидный комментарий перед ответной игрой.

Напомним, что в одном из своих комментариев накануне ответного поединка в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА полузащитник мадридского Реала Тони Кроос заявил, что "за 15 лет его профессиональной карьеры еще не было футболиста, который заставил бы его не спать по ночам после очной дуэли". Также, 31-летний немец тогда сказал, что "Челси силен только благодаря командной игре".

Впрочем, непосредственное лобовое столкновение между командами на Стэмфорд Бридж сумело расставить все по местам в текущем соотношением сил между Реалом и Челси. "Синие" отпраздновали победу со счетом 2:0, и теперь могут полноценно вести подготовку к финалу главного клубного европейского турнира против Манчестер Сити.

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Уже по завершению ответного поединка, полузащитник команды Томаса Тухеля и, по совместительству, автор последнего гола в данной дуэли — Мейсон Маунт, выступил с комментарием для CBS Sports, в котором ответил на заявления Крооса.

"Я читал, что кто-то из игроков Реала до игры говорил, что никогда не терял сон из-за отдельных игроков. Что же, теперь, надеюсь, он не сможет спать из-за нашей команды. Мы многое отдали ради этой победы, и сумели достичь весомого успеха", — подытожил английский футболист.

Финальный поединок Лиги чемпионов с участием Челси и Манчестер Сити состоится 29 мая.

Источник: Goal.com

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