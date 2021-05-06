Челси и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов

Определились финалисты главного европейского турнира.

В рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал уступил лондонскому Челси в двухматчевом противостоянии.

За день до этого Манчестер Сити сумел обыграть французский ПСЖ и также пробился в финал ЛЧ.

Таким образом любители футбола увидят английский финал главного европейского турнира.

К слову, в сезоне-2018/19 также был английский финал ЛЧ. Тогда Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0.

Отметим, что Манчестер Сити сыграет против Челси 29-го мая на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Начало матче еще не определено.

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