Вернер: Мы бы могли убить интригу и раньше

Нападающий Челси прокомментировал успех его команды в ответной игре против Реала.

Лондонский Челси в домашнем ответном поединке против мадридского Реала сумел одержать уверенную победу со счетом 2:0, в результате чего завоевал последнюю из вакантных путевок в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершению противостояния на поле Стэмфорд Бридж, автор первого гола в отчетной игре, нападающий "синих" Тимо Вернер, подвел итоги выступлению его команды на данном этапе состязаний.

"То, что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но далеко не неопытная — мы избежали невынужденных ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

Когда я забивал гол, я слишком долго ждал, пока мяч опустится ко мне, после удара об перекладину. Мне казалось, что прошли целые часы в этот момент. В дальнейшем, можно сказать, что мы бы могли убить интригу и раньше, но играть против Реала нелегко, так что мы все равно молодцы.

Знаю, что тренеры любят закрывать игроков в гостиницах накануне матчей. Так они могут внимательно следить за всеми вокруг себя. Для нас, игроков, лучше оставаться дома, со своими семьями, и спать в своих кроватях. Это работало в последних матчах, это сработало и сейчас. Здорово, что тренер позволил нам остаться дома перед игрой", — подытожил немецкий футболист.

Финальный поединок Лиги чемпионов с участием Челси и Манчестер Сити состоится 29 мая.