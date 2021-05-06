Каземиро — о поражении от Челси: Соперник играл лучше нас, поэтому нет смыла искать оправдания

Полузащитник Реала подвел итоги неудачного противостояния его команды в полуфинале Лиги чемпионов.

В ответном поединке на стадии полфинала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал уступил на Стэмфорд Бридж лондонскому Челси (0:2), в результате чего был вынужден покинуть состязания за шаг до решающего противостояния в погоне за европейским трофеем.

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "сливочных" Каземиро подвел итоги неутешительного для его команды поединка.

"В стартовые 25 минут мы играли лучше и у нас была пара моментов Карима Бензема. Тому, что произошло потом, нет объяснений — соперник просто нас переиграл. У них было больше возможностей, а нашей слабой игре нет оправдания. Теперь, мы должны думать исключительно о Ла Лиге, так как нам предстоит сложная играя против Севильи на выходных. Нам грустно о того, что мы вылетели, но соперник был явно лучше нас.

Реал всегда должен думать на шаг вперед. Ранее, нам удавалось достичь весомого, уникального в своем роде, успеха в данном турнире, но в этот раз задача оказалась для нас непосильной. Мы должны поздравить Челси с выходом в финал, потому что они играли лучше нас", — подытожил бразилец.

Следующий поединок с участием мадридского Реала пройдет на Альфредо ди Стефано 9 мая. В соперниках — андалузская Севилья.