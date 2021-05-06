лента новостей

01:55

Аспиликуэта: Нужно сделать еще один шаг, на карту будет поставлено все

01:37

Винисиус: Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале

01:19

Тухель: Мы заслужили победу, матч выдался фантастическим

00:59

Зидан: Мы старались и сражались, но Челси заслуженно победил и вышел в финал

00:45

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

00:30

Тухель — первый тренер, вышедший в финал Лиги чемпионов два года подряд с двумя разными командами

00:10

Челси и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов

23:58

Челси уверенно обыграл Реал и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

22:35

Фанаты Челси забросали автобус Реала дымовыми шашками

21:58

Зинченко — о выходе в финал Лиги чемпионов: После игры я не смог ощутить эмоции в раздевалке, поскольку меня забрали на допинг