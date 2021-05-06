Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

В рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал уступил лондонскому Челси (2:0).
Голы за "пенсионеров" в данном матче забивали Тимо Вернер в первом тайме и Мейсон Маунт во втором.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Челси — Реал 2:0 (общий счет 3:1)
Голы: Вернер, 28, Маунт, 85.
Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен (Зума, 90+4) – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 88) – Маунт (Зиеш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).
Реал: Куртуа – Милитао, Рамос, Начо – Менди (Вальверде, 62), Кроос, Каземиро (Родриго, 76), Винисиус (Асенсио, 63) – Модрич – Азар (Диас, 89), Бензема.
Предупреждения: Жоржиньо,14, Кристенсен, 39, Маунт, 87 – Рамос, 37, Начо, 62, Кроос, 72, Вальверде, 90.