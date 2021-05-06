Тухель: Мы заслужили победу, матч выдался фантастическим

Лондонцы благодаря победе над Реалом сыграют в финале ЛЧ.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Реалом и выход в финал Лиги чемпионов.

"Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — Реал много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность.

Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде".

"В футболе можно пропустить в любой момент. Реал в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.