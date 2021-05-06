Аспиликуэта: Нужно сделать еще один шаг, на карту будет поставлено все

06 мая 2021

Капитан "пенсионеров" оценил игру против "королевского клуба".

Защитник и капитан Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал победу над мадридским Реалом и выход в финал Лиги чемпионов.

"Это был блестящий матч в нашем исполнении — мы могли забить даже больше. Нашей целью было сохранить ворота на замке, несмотря на мощную игру Реала в нападении. Во втором тайме мы были явно лучше соперника. Мы создали больше моментов. Пришлось пройти через трудности, но мы сражались изо всех сил".

"Нужно сделать еще один шаг — конечно, мы хотим победить. У нас фантастическая команда и тренерский штаб. Все усердно работают на тренировках, создают атмосферу сплоченности, борются за каждый мяч. Круто, что у нас настолько сильный коллектив. Нам есть за что бороться в будущем. 

Мы много играли с Манчестер Сити, но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, но мы к этому готовы", — сказал испанец.

Видео голов и обзор матча Челси — Реал можно смотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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