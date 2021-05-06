Тухель — первый тренер, вышедший в финал Лиги чемпионов два года подряд с двумя разными командами

06 мая 2021

Томас Тухель, getty images

Специалист вошел в историю футбола.

В рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов мадридский Реал уступил лондонскому Челси в двухматчевом противостоянии.

Таким образом главный тренер Челси Томас Тухель сумел войти в историю турнира. Дело в том, что он первый тренер, который выходил в финал ЛЧ два года подряд с двумя разными клубами.

В минувшем розыгрыше турнира Тухель вывел в финал ПСЖ, с которым уступил мюнхенской Баварии. На сей раз он встретится с Манчестер Сити.

Отметим, что Манчестер Сити сыграет против Челси 29-го мая на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Начало матче еще не определено.

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