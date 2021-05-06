Куртуа — об ответной игре против Челси: Пропустить финал в Стамбуле, вылетев за шаг до него — позорно

Голкипер Реала подвел итоги неудачного противостояния его команды в полуфинале Лиги чемпионов.

Мадридский Реал был вынужден досрочно завершить свое выступление в главном клубном турнире Старого Света, в гостях уступив в рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА лондонскому Челси (2:0).

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа в рамках послематчевого интервью рассказал о своих впечатлениях от игры его команды в данном противостоянии.

"Челси — команда высоко уровня организации, которая хорошо играет в обороне. Против них сложно создать большое количество голевых моментов. Во втором тайме у них было достаточно шансов завершить игру досрочно, но они ими не пользовались. Впрочем, в конечном итоге им таки удалось забить второй мяч.

Пропустить финал в Стамбуле, вылетев за шаг до него — позорно, но таков футбол. Сезон на этом для нас не заканчивается, и теперь мы должны одержать победу в Ла Лиге. В следующем году мы вновь совершим попытку пробиться в финал Лиги чемпионов.

Да, мне удалось по ходу матча несколько раз спасти команду от пропущенных голов, но когда приходится играть против счета на табло, то позади все равно будет оставаться много пространства — это нормально. К сожалению, нам не удалось продержать счет 0:1 до последних минут для того, чтобы все могли пойти в атаку.

У нас не было недостатка в игровом ритме, и мы старались регулярно атаковать для того, чтобы создавать угрозу чужим воротам. Соперники играли с акцентом на скорость контратак, от чего мы пострадали как в первой, так и во второй игре.

В мире есть много высококлассных команд, поэтому вы не всегда можете достичь того, чего хотите. Нашей мечтой было выйти в финал, но, если это не получилось сделать сейчас, значит, надо попытаться вновь уже в следующем году. Мы играли против команды, которая была лучше нас, поэтому остается только пожелать соперникам удачи в решающем поединке", — подытожил бельгиец.

Следующий поединок с участием мадридского Реала пройдет на Альфредо ди Стефано 9 мая. В соперниках — андалузская Севилья.