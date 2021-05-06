Куртуа — об ответной игре против Челси: Пропустить финал в Стамбуле, вылетев за шаг до него — позорно

06 мая 2021

Тибо Куртуа (слева) в матче против Челси, Getty Images

Голкипер Реала подвел итоги неудачного противостояния его команды в полуфинале Лиги чемпионов.

Мадридский Реал был вынужден досрочно завершить свое выступление в главном клубном турнире Старого Света, в гостях уступив в рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА лондонскому Челси (2:0).

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа в рамках послематчевого интервью рассказал о своих впечатлениях от игры его команды в данном противостоянии.

"Челси — команда высоко уровня организации, которая хорошо играет в обороне. Против них сложно создать большое количество голевых моментов. Во втором тайме у них было достаточно шансов завершить игру досрочно, но они ими не пользовались. Впрочем, в конечном итоге им таки удалось забить второй мяч.

Пропустить финал в Стамбуле, вылетев за шаг до него — позорно, но таков футбол. Сезон на этом для нас не заканчивается, и теперь мы должны одержать победу в Ла Лиге. В следующем году мы вновь совершим попытку пробиться в финал Лиги чемпионов.

Да, мне удалось по ходу матча несколько раз спасти команду от пропущенных голов, но когда приходится играть против счета на табло, то позади все равно будет оставаться много пространства — это нормально. К сожалению, нам не удалось продержать счет 0:1 до последних минут для того, чтобы все могли пойти в атаку.

У нас не было недостатка в игровом ритме, и мы старались регулярно атаковать для того, чтобы создавать угрозу чужим воротам. Соперники играли с акцентом на скорость контратак, от чего мы пострадали как в первой, так и во второй игре.

В мире есть много высококлассных команд, поэтому вы не всегда можете достичь того, чего хотите. Нашей мечтой было выйти в финал, но, если это не получилось сделать сейчас, значит, надо попытаться вновь уже в следующем году. Мы играли против команды, которая была лучше нас, поэтому остается только пожелать соперникам удачи в решающем поединке", — подытожил бельгиец.

Следующий поединок с участием мадридского Реала пройдет на Альфредо ди Стефано 9 мая. В соперниках — андалузская Севилья.

Источник: AS

Команды
статьи по теме:
Сезар Аспиликуэта (слева) в матче против Реала, Getty Images 06 мая 2021 Аспиликуэта: Нужно сделать еще один шаг, на карту будет поставлено все
Винисиус, getty images 06 мая 2021 Винисиус: Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале
Зинедин Зидан, getty images 06 мая 2021 Зидан: Мы старались и сражались, но Челси заслуженно победил и вышел в финал
Каземиро, Getty Images 06 мая 2021 Каземиро — о поражении от Челси: Соперник играл лучше нас, поэтому нет смыла искать оправдания
Мэйсон Маунт (на заднем плане), Getty Images 06 мая 2021 Маунт — о победе над Реалом: Сегодня могли забить около пяти мячей
Томас Тухель, getty images 06 мая 2021 Тухель — первый тренер, вышедший в финал Лиги чемпионов два года подряд с двумя разными командами
Томас Тухель, getty images 06 мая 2021 Тухель: Мы заслужили победу, матч выдался фантастическим
Челси — Реал Мадрид, Getty Images 06 мая 2021 Челси — первый в истории клуб, представленный в финалах мужской и женской Лиги чемпионов в одном сезоне
Челси - Реал, Getty images 06 мая 2021 Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча
ЛЧ, Getty images 06 мая 2021 Челси и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов
Твиттер Челси 05 мая 2021 Челси уверенно обыграл Реал и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100