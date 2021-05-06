Челси — первый в истории клуб, представленный в финалах мужской и женской Лиги чемпионов в одном сезоне

Лондонский клуб добился промежуточного успеха на всех фронтах.

После победы над мадридским Реалом в домашней части полуфинальных противостояний в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:0), мужская команда лондонского Челси обеспечила себе участие в финальном противостоянии в Стамбуле против Манчестер Сити.

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Благодаря успеху мужской части футбольного клуба, а также более ранней победе женской команды "синих" на аналогичной стадии состязаний над мюнхенской Баварией (5:3, по сумме двух матчей), Челси стал автором действительно уникального достижения.

Отныне, "пенсионеры" — первый и, пока что, единственный клуб в истории футбола, которому удалось добиться представительства мужской и женской команд в решающих поединках за главный клубный трофей Старого Света в течении одного сезона.

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА, Челси — Барселона, состоится 16 мая в Гетеборге, а мужчины сыграют свой матч 29 мая в Стамбуле.