Челси уверенно обыграл Реал и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Команда Томаса Тухеля в финальном поединке сыграет с Манчестер Сити.

В ответном полуфинале Лиги чемпионов Челси на Стэмфорд Бридж принимал Реал. Напомним, первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

С первых минут против своей бывшей команды вышел Азар, но, забегая наперед, отметим, что бельгиец ничего не показал в атаке, впрочем, как и весь Реал. А вот в центре обороны "сливочных" с первых минут вышел Серхио Рамос. Напомним, что капитан пропустил длительный срок из-за травмы, а затем переболел коронавирусом.

Тухель в свою очередь сделал только одно изменение в стартовом составе команды, по сравнению с матчем недельной давности. Справа в атаке Хаверц сменил Пулишича. Забавно, но именно эти футболисты сыграют ключевую роль в сегодняшнем триумфе "синих".

Челси агрессивно начал встречу. Даже удалось забить, но гол Вернера справедливо отменили из-за метрового офсайда. Реал ответил мощным выстрелом Бензема, который потянул Менди. А через минуту Челси забил чистый гол. Хаверц получил передачу от Канте на углу вратарской и попытался перебросить Куртуа. Затея почти удалась, но мяч угодил в перекладину и вылетел в поле. Тут как тут перед воротам оказался Вернер и головой добил мяч в сетку. 1:0.

Реал выглядел очень тяжело и надеялся только на Бензема. Один из забросов в штрафную на Карима едва не закончился голом, но Менди выручил свою команду. Больше мадридская команда практически ничего не создавала у ворот соперника.

А вот Челси во втором тайме показал, как надо транжирить стопроцентные моменты. Несколько шикарных сейвов совершил бывший голкипер "синих" Тибо Куртуа. Также бельгиец выиграл несколько дуэлей после выхода один на один, но не смог спасти свою команду от второго пропущенного мяча. Впрочем, язык не повернется критиковать Куртуа во втором пропущенном мяче.

На 85-ой минуте Канте отдал в штрафную на Пулишича. Американец, оказавшись в неудобной для удара позиции, вытянул на себя Куртуа и отпасовал на Маунта, который опередил Милитао и по сути похоронил Реал. 2:0.

Финального штурма от "сливочных" не было. Тяжелый и неповоротливый Реал смирился со своей участью и откровенно доигрывал поединок, хотя Зидан и старался как-то подбодрить своих игроков. В целом, абсолютно заслуженная тактическая победы Тухеля над Зиданом. Очередная.

В главном матче турнира лондонцы сыграют с другой английской командой – Манчестер Сити. Отметим, что это второй английский финал Лиги чемпионов за три последних сезона. Финальная игра пройдет в Стамбуле 29 мая.

Кстати, репетиция финала Лиги чемпионов пройдет уже через три дня. 8 мая Ман Сити на своем поле примет Челси в рамках 35 тура АПЛ.

Челси — Реал 2:0 (общий счет 3:1)

Голы: Вернер, 28, Маунт, 85.

Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен (Зума, 90+4) – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 88) – Маунт (Зиеш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).

Реал: Куртуа – Милитао, Рамос, Начо – Менди (Вальверде, 62), Кроос, Каземиро (Родриго, 76), Винисиус (Асенсио, 63) – Модрич – Азар (Диас, 89), Бензема.

Предупреждения: Жоржиньо,14, Кристенсен, 39, Маунт, 87 – Рамос, 37, Начо, 62, Кроос, 72, Вальверде, 90.