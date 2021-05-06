Маунт — о победе над Реалом: Сегодня могли забить около пяти мячей

Полузащитник Челси прокомментировал успех его команды в матче против испанского гранда.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси на своем поле нанес поражение действующему чемпиону Испании, мадридскому Реалу (2:0), благодаря чему вышел в финал данного турнира.

Челси — Реал 2:0 Видео голов и обзор матча

Автор заключительного гола в противостоянии против "бланкос", полузащитник "синих" Мэйсон Маунт в интервью BT Sport подвел итоги выступлению его команды на данной стадии состязаний.

"Это был тяжелый матч, так как соперник был намерен приехать к нам и выложиться на полную ради победы. Однако, мы упорно готовились к игре, благодаря чему достигли успеха. Наверное, сегодня могли забить около пяти мячей — фантастика! И все же, самое главное — мы сегодня сумели победить. У нас есть желание побеждать в каждой игре.

Не могу передать словами те эмоции, которые сейчас испытываю. При счете 1:0 у нас совершенно не было уверенности в итоговом успехе, так как любая наша ошибка возвращала бы соперника в игре. Вы и сами можете увидеть по празднованию второго гола, насколько он был для нас важен.

Мы выложились на все 100%, и у нас была задача обеспечить необходимый для победы задел еще в первом тайме. У нас было несколько неплохих шансов для этого, поэтому мы чувствовали, что гол уже близок. Помню, что сказал тогда Тимо Вернеру: "Ты, наверное, ждал вечность, пока мяч упадет к тебе на линию ворот". Мы все за него переживаем", — подытожил англичанин.

Финальный поединок Лиги чемпионов с участием Челси и Манчестер Сити состоится 29 мая.