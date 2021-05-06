Винисиус: Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале

06 мая 2021

Винисиус, getty images

Бразилец — о встрече против Челси.

Нападающий мадридского Реала Винисиус прокомментировал негативный исход для команды в противостоянии против Челси в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале.

Это поражение трудно принять — за последние несколько лет мы выиграли все что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать.

Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу", — сказал Винисиус после поединка.

Видео голов и обзор матча Челси — Реал можно смотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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