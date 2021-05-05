Гвардиола может стать шестым тренером в истории, которому удавалось победить в Лиге чемпионов с двумя клубами

Испанский наставник идет к этому достижению вместе с английским клубом уже пятый год.

Триумф на Этихад Стэдиум в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ (2:0) окончательно закрепил за английским Манчестер Сити почетное право на участие в решающем битве за главный клубный европейский трофей в текущем сезоне.

Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча

Как отмечает официальный сайт УЕФА, для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы первый в истории его работы с английским клубом выход в финал данного турнира может ознаменоваться внушительным достижением.

Если Манчестер Сити сумеет поднять над головой кубок Лиги Чемпионов, то испанский наставник присоединится к пятерке наставников команд участниц-данного турнира, которые приводили в нем к победе сразу два клуба.

Карло Анчелотти (Милан-2003, 2007, Реал-2014), Юпп Хайнкес (Реал-1998, Бавария-2013), Жозе Моуриньо (Порту-2004, Интер-2010), Оттмар Хитцфельд (Боруссия Д-1997, Бавария-2001) и Эрнст Хаппель (Фейеноорд-1970, Гамбуг-1983) входят в число держателей редкого достижения.

Кроме того, сейчас на счету у Хосепа Гвардиолы есть два кубка Лиги чемпионов УЕФА еще со времен работы в каталонской Барселоне (2008/09 и 2010/11), а очередная победа позволит ему присоединиться к еще более "элитному" клубу наставников.

Трижды завоевывать трофей в качестве наставников ранее удавалось только Зинедину Зидану (Реал-2016, 2017, 2018), Карло Анчелотти (Милан-2003, 2007, Реал-2014) и Бобу Пейсли (Ливерпуль-1977, 1978, 1981).

Однако, список главных тренеров, которым покорялся данный турнир еще и в качестве футболистов, выглядит намного шире. Гвардиола, помимо работы у руля Барселоны, побеждал с ней еще и в качестве игрока (1992), а первенство в данном рейтинге удерживают Карло Анчелотти (Милан-1989, 1990 добавился к ранее обозначенным успехам), а также Мигель Муньос (Реал-1956, 1957, 1958 — в качестве футболиста, Реал-1960, 1966 — в качестве тренера).

Также, десятилетняя пауза, которая может возникнуть между второй и третьей потенциальной победами Гвардиолы в Лиге чемпионов УЕФА имеет шансы стать лишь третьим показателем в истории данного турнира. Ранее, Юпп Хайкенс выдержал паузу длиной в 15 лет между успехами с Реалом и Баварией, а Эрнсту Хаппелю понадобилось на два года меньше для того, чтобы добиваться успеха с Фейеноордом и Гамбургом. Сэр Алекс Фергюсон чередовал победы во главе Манчестер Юнайтед на интервале в 9 лет.

Финальный поединок, в котором Манчестер Сити сыграет с сильнейшим из пары Челси — Реал, состоится в Стамбуле 29 мая.