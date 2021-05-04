Зинченко помог Манчестер Сити выиграть у ПСЖ и пробиться в финал Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы уверенно переиграла парижан во втором полуфинале.

Известен первый финалист Лиги чемпионов 2020/21. Им стал Манчестер Сити, выигравший второй полуфинал у французского ПСЖ.

Поединок стартовал на заснеженном стадионе "Этихад" под аккомпанемент атак Ман Сити. Первые минуты чем-то напоминали матч недельной давности, когда Париж атаковал, а англичане отбивались. Сегодня было все наоборот и, забегая наперед, отметим, что гости так и не сумели включиться в игру. За весь матч Неймар и компания не нанести НИ ОДНОГО удара в створ ворот Эдерсона. И немалая заслуга в этом нашего Александра Зинченко, который провел весь матч и даже принял активное участие в первом голе.

На 11-й минуте украинец получил отличный пас от своего вратаря и убежал по левому флангу к чужим воротам, а затем прострелил на Де Брюйне. Бельгиец с линии штрафной пробил в защитника, но мяч срикошетил к Марезу, который успешно сыграл на добивании. 1:0.

Для Парижа задача не поменялась — нужно было забивать дважды. Стоит отдать им должное, руки они не опустили и как могли создавали давление на оборону соперника, однако сегодня Сити был неуязвим. К слову, в одном из эпизодов наш Алекс Зинченко заблокировал выстрел Неймара и сразу попал в крепкие объятия Джона Стоунза. Однозначно это один из лучших матчей украинца в Ман Сити.

Второй гол "горожане" забили в середине второго тайма после стремительной контратаки. Фоден прострелил на дальнюю штангу, куда вбежал Марез и расстрелял ворота соперника. Дубль Рияда. 2:0.

А через две минуты сдали нервы у Ди Марии. Аргентинец подло наступил на ногу Фернандиньо за пределами поля, за что получил прямую красную от арбитра.

У Парижа было чуть больше 20 минут, чтобы сотворить чудо в меньшинстве, но, похоже, сами игроки уже в середине второй половины встречи уверовали в фиаско. У футболистов парижской команды стали сдавать нервы, а особенно отличился Верратти, который своей грубостью едва не спровоцировал драку на поле. Даже Зинченко досталось от арбитра за эмоции.

До конца поединка "горожане" целиком и полностью держали ситуацию под контролем и могли даже забивать третий, но в одном из эпизодов Фоден пробил в штангу. В целом, вполне заслуженная победа команды Гвардиолы, которая может похвастаться историческим достижением - впервые за 66-летнюю историю турнира Манчестер Сити вышел в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. И очень приятно, что одну из ключевых ролей в этом сыграл украинец.

Манчестер Сити – ПСЖ 2:0 (общий счет 4:1)

Голы: Марез, 11, 63.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Фоден (Агуэро, 85), Фернандиньо, Гюндоган, Марез – Силва (Стерлинг, 82), Де Брюйне (Жезус, 82).

ПСЖ: Навас – Флоренци (Дагба, 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер, 82) – Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу Перейра, 75), Верратти – Ди Мария, Неймар, Икарди (Кин, 62).

Предупреждения: Зинченко, 71, Де Брюйне, 74 – Эррера, 22, Кимпембе, 87, Данилу Перейра, 89.

Удален: Ди Мария, 69.