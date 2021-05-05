Верратти: ПСЖ играл намного лучше Манчестер Сити

05 мая 2021

Мрако Верратти, getty images

Полузащитник французской команды дал комментарий после матча.

Пари Сен-Жермен уступил Манчестер Сити со счетом 0:2 и выбыл из розыгрыша турнира.

Полузащитник парижан Марко Верратти считает, что его команды играла лучше соперника и верила в успех вплоть до удаления Ди Марии.

"Вплоть до красной карточки мы верили в успех. Мы создали много моментов. Мы играли намного лучше их, однако пропустили в первом же голевом эпизоде, так же как и в первом матче. Вот как бывает, когда играешь с сильнейшими командами.

Нужно верить, потому что однажды в какой-то момент то же самое произойдет и с нами", — приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен, в котором, к слову, команда Верратти не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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