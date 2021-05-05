Эррера — об оскорблениях от арбитра: Он послал на *** Паредеса

05 мая 2021

Предполагаемый момент инцидента в матче Манчестер Сити — ПСЖ, Getty Images

Полузащитник ПСЖ заявил о скандальной ситуации в ответной игре против Манчестер Сити.

Французский ПСЖ в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА не сумел ровным счетом ничего противопоставить английскому Манчестер Сити на его поле, в итоге уступив со счетом 2:0, что довело счет в двухматчевой дуэли до общих 4:1 в пользу "горожан".

Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча

Однако, в данном поединке все прошло не так гладко, как нам бы хотелось. В своем послематчевом интервью французскому RMC Sport полузащитник парижан Андер Эррера заявил об оскорблениях в адрес футболиста его команды, Леандро Паредеса, со стороны главного арбитра встречи Бьорна Кейперса.

"Мы играли лучше примерно в течение 70 минут. Мы регулярно атаковали и создавали также хорошо игравшему сопернику. У нас есть повод для того, чтобы уходить с поля с поднятой головой. Конечно, нам грустно ведь мы так и останемся всего лишь полуфиналистами текущего розыгрыша.

Впрочем, это нисколько не принижает того, что нам удалось достичь. Мы сыграли хороший поединок, в котором сделали все для победы, но есть отдельные моменты, над которым еще предстоит поработать.

Также, если мы говорим о каком-то уважении к судьям… Рефери послал на *** Леандро Паредеса. Если мы скажем подобное в его адрес, то будем дисквалифицированы на три или четыре игры", — подытожил испанский футболист.

Таким образом, для "красно-синих" европейская кампания была завершена досрочно, а английский Манчестер Сити теперь сыграет в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в турецком Стамбуле.

Источник: RMC

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