Манчестер Сити победил в семи последних матчах Лиги чемпионов — рекорд английских клубов в данном турнире

Команда Хосепа Гвардиолы теперь будет готовиться к первому в своей истории финальному поединку.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити на своем поле должен был отстоять гостевой успех недельной давности в столице Франции против Пари Сен-Жермен. Коллективу Хосепа Гвардиолы удалось оформить быстрый забитый мяч еще в начале первого тайма, после чего они закрепили успех голов после перерыва, благодаря чему закономерно вышли в финал (2:0).

Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча

Как сообщает статистический портал Opta, данный успех стал для "горожан" седьмой игрой подряд с победным результатом в данном турнире, что является наилучшим показателем для всех английских клубов за всю историю проведения Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Увеличить персональные показатели Манчестер Сити будет иметь возможность в решающем поединке в битве за трофей пройдет на поле Олимпийского стадиона Ататюрка в столице Турции — Стамбуле, 29 мая.