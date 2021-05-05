Почеттино: Отсутствие Мбаппе не может служить оправданием

Аргентинский тренер дал комментарий после матча с Манчестер Сити.

Пари Сен-Жермен уступил Манчестер Сити со счетом 0:2 и выбыл из розыгрыша турнира.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино считает, что его подопечные доминировали в матче с "горожанами".

"Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над Манчестер Сити. А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня Манчестер Сити.

Отсутствие Мбаппе? Оно не может служить оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен.