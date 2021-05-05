Уокер: Для парня из Шеффилда финал Лиги чемпионов — это мечта

Защитник "горожан" поделился своими эмоциями после победы над ПСЖ.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче против ПСЖ (2:0), благодаря которой "горожане" завоевали путевку в финал турнира.

"Для парня из Шеффилда это — воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал. Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты.

Футбол — это командная игра, и у каждого своя задача. У нас, защитников, — это сохранить ворота на замке. Мы отлично справляемся в этом сезоне. Для меня заблокировать удар — это сродни забитому голу", — приводит слова Уокера пресс-служба УЕФА.

Видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ можно посмотреть на Football.ua.