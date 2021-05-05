Гвардиола: Это победа каждого из нас, победа всего клуба

Главный тренер "горожан" дал комментарий после матча с ПСЖ.

Манчестер Сити повторно обыграл Пари Сен-Жермен в полуфинальном поединке Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в финал.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень гордится тем, чего добились его подопечные.

"Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил Барселону и Баварию, то это значит многое. Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов.

Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен.