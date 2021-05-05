Верратти — об оскорблениях от арбитра: Он дважды сказал послал меня на ***

05 мая 2021

Марко Верратти (слева), Getty Images

Полузащитник ПСЖ высказался по поводу поведения бригады рефери в ответной игре против Манчестер Сити.

По завершению ответного поединка между английским Манчестер Сити и французским ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, помимо спортивной составляющей в виде победы "горожан" и их последующего выхода в решающий поединок в битве за трофей, говорили также и о потенциально скандальном эпизоде с участием главного арбитра Бьорна Кейперса.

Как ранее сообщал футболист "красно-синих" Андер Эррера, нидерландский служитель Фемиды якобы позволил себе оскорбить полузащитника гостей Леандро Паредеса, что также подтверждают слова в интервью RMC Sport еще одного одноклубника аргентинца — Марко Верратти.

"Мы были в шаге от финала, поэтому, очевидно, что разочарование в результате присутствует. Мы пропустили уже при первом моменте у наших ворот. К слову, как и в первой игре, их было не так уж и много. Но в этом и состоит особенность матчей против топ-команд. Мы гордимся тем, что попробовали разные подходы к достижению успеха.

Мы дважды за последние два года подходили вплотную к финалу или принимали в нем участие, проводив при этом отличные кампании еврокубков. Мне больше нечего сказать, кроме как пообещать, что мы будем пытаться вновь и вновь, пока не умрем. В конце концов, мы к этому придем.

Это будет сделать достаточно сложно, но в этом и есть весь футбол. В матчах против Сити или Баварии вы должны быть идеальны все 90 минут. Когда я пришел домой после первой игры, я увидел по телевизору, что мы "катастрофически плохо" и "дерьмово" играли во втором тайме. Что же, говорить со стороны всегда легче, чем провести в атаке и обороне 90 минут против команд топ-уровня.

Мы должны принять тот факт, что ПСЖ может не всегда побеждать. С Баварией повезло чуть больше, сегодня — чуть меньше. Такое тоже случается, но мы не должны на этом останавливаться.

По поводу арбитра — да, это правда. Он дважды послал меня на ***. Я никогда не говорил в адрес кого-то "Пошел на ***", так как, если я это скажу, меня забанят на 10 матчей. Я много общаюсь с арбитрами, но никогда не позволял себе сказать что-то подобное. Для них это в порядке вещей. Впрочем, наше поражение это не вина арбитров.

Перед матчем мы договорились отдать все силы ради победы, но таков футбол, когда встречаются две великие команды. Сити проработал под руководством одного наставника шесть или семь лет, поэтому постепенно пришел к финальному поединку в Лиге чемпионов. Наш главный тренер только пять месяцев назад возглавил клуб, но уже дал нам много уверенности в собственных силах", — подытожил итальянский футболист.

Таким образом, для "красно-синих" европейская кампания была завершена досрочно, а английский Манчестер Сити теперь сыграет в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в турецком Стамбуле.

Источник: RMC

Команды
статьи по теме:
Мрако Верратти, getty images 05 мая 2021 Верратти: ПСЖ играл намного лучше Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола, getty images 05 мая 2021 Гвардиола: Это победа каждого из нас, победа всего клуба
Александр Зинченко, getty images 05 мая 2021 Зинченко получил высокую оценку в матче против ПСЖ по версии Whoscored
getty images 04 мая 2021 Зинченко помог Манчестер Сити выиграть у ПСЖ и пробиться в финал Лиги чемпионов
Манчестер СИти, getty images 05 мая 2021 Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча
Радость игроков Манчестер Сити, getty images 05 мая 2021 Манчестер Сити впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Манчестер Сити — ПСЖ, Getty Images 05 мая 2021 Манчестер Сити победил в семи последних матчах Лиги чемпионов — рекорд английских клубов в данном турнире
Рияд Марез, getty images 05 мая 2021 Марез: Хорошего первого тайма в исполнении Манчестер Сити не было
Маурисио Почеттино, getty images 05 мая 2021 Почеттино: Отсутствие Мбаппе не может служить оправданием
Предполагаемый момент инцидента в матче Манчестер Сити — ПСЖ, Getty Images 05 мая 2021 Эррера — об оскорблениях от арбитра: Он послал на *** Паредеса
 
 Rambler's Top100