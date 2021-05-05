Верратти — об оскорблениях от арбитра: Он дважды сказал послал меня на ***

Полузащитник ПСЖ высказался по поводу поведения бригады рефери в ответной игре против Манчестер Сити.

По завершению ответного поединка между английским Манчестер Сити и французским ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, помимо спортивной составляющей в виде победы "горожан" и их последующего выхода в решающий поединок в битве за трофей, говорили также и о потенциально скандальном эпизоде с участием главного арбитра Бьорна Кейперса.

Как ранее сообщал футболист "красно-синих" Андер Эррера, нидерландский служитель Фемиды якобы позволил себе оскорбить полузащитника гостей Леандро Паредеса, что также подтверждают слова в интервью RMC Sport еще одного одноклубника аргентинца — Марко Верратти.

"Мы были в шаге от финала, поэтому, очевидно, что разочарование в результате присутствует. Мы пропустили уже при первом моменте у наших ворот. К слову, как и в первой игре, их было не так уж и много. Но в этом и состоит особенность матчей против топ-команд. Мы гордимся тем, что попробовали разные подходы к достижению успеха.

Мы дважды за последние два года подходили вплотную к финалу или принимали в нем участие, проводив при этом отличные кампании еврокубков. Мне больше нечего сказать, кроме как пообещать, что мы будем пытаться вновь и вновь, пока не умрем. В конце концов, мы к этому придем.

Это будет сделать достаточно сложно, но в этом и есть весь футбол. В матчах против Сити или Баварии вы должны быть идеальны все 90 минут. Когда я пришел домой после первой игры, я увидел по телевизору, что мы "катастрофически плохо" и "дерьмово" играли во втором тайме. Что же, говорить со стороны всегда легче, чем провести в атаке и обороне 90 минут против команд топ-уровня.

Мы должны принять тот факт, что ПСЖ может не всегда побеждать. С Баварией повезло чуть больше, сегодня — чуть меньше. Такое тоже случается, но мы не должны на этом останавливаться.

По поводу арбитра — да, это правда. Он дважды послал меня на ***. Я никогда не говорил в адрес кого-то "Пошел на ***", так как, если я это скажу, меня забанят на 10 матчей. Я много общаюсь с арбитрами, но никогда не позволял себе сказать что-то подобное. Для них это в порядке вещей. Впрочем, наше поражение это не вина арбитров.

Перед матчем мы договорились отдать все силы ради победы, но таков футбол, когда встречаются две великие команды. Сити проработал под руководством одного наставника шесть или семь лет, поэтому постепенно пришел к финальному поединку в Лиге чемпионов. Наш главный тренер только пять месяцев назад возглавил клуб, но уже дал нам много уверенности в собственных силах", — подытожил итальянский футболист.

Таким образом, для "красно-синих" европейская кампания была завершена досрочно, а английский Манчестер Сити теперь сыграет в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая в турецком Стамбуле.