Манчестер Сити — 42-й финалист в истории Лиги чемпионов, девятый — среди английских клубов

05 мая 2021

Манчестер Сити — ПСЖ, Getty Images

Лишь пять соотечественников "горожан" в последствии становились обладателями трофея.

Благодаря повторной победе над французским Пари Сен-Жермен на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:0), английский Манчестер Сити стал первым полноправным финалистом текущего розыгрыша главного клубного европейского турнира.

Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча

Как сообщает официальный сайт УЕФА, "горожане" присоединились к числу участников решающего поединка в битве за трофей впервые в своей истории, и стали 42-й командой, представленной в поединке наивысшего уровня клубного футбола.

Также, Манчестер Сити стал девятым по счету представителем Англии в финалах Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что клубы из данной страны не всегда приходили к итоговому успеху, когда добирались до решающего поединка. Так, Тоттенхэм (2019), Арсенал (2006) и Лидс Юнайтед (1975) свои первые, и последние на данный момент, в истории финалы проиграли, а Астон Вилла (1982), Челси (2008 — поражение, 2012 — победа), Ноттингем Форест (1979, 1980), Манчестер Юнайтед (2009, 2011 — поражения, 1968, 1999 и 2008 — победы) и Ливерпуль (1985, 2007, 2018 — поражения, 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 — победы) хотя бы раз праздновали успех.

Решающий поединок в битве за трофей пройдет на поле Олимпийского стадиона Ататюрка в столице Турции — Стамбуле, 29 мая. Соперник Манчестер Сити станет известен по завершению ответной игры между Челси и Реалом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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