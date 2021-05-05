Гвардиола установил рекорд по количеству матчей в плей-офф ЛЧ

Испанский специалист провел 63 матча в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити уверенно обыграл ПСЖ (2:0) и прошел в финал самого престижного еврокубкового турнира.

По информации Opta Sports, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы эта игра стала 63-й в плей-офф Лиги чемпионов, что позволило ему превзойти рекорд, ранее принадлежащий Карло Анчелотти, на счету которого 62 матча.

Также отметим, что Гвардиола лидирует по количеству выигранных матчей в плей-офф ЛЧ. На его счету 35 побед. Ранее специалист тренировал Барселону и Баварию.

Видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ можно посмотреть на Football.ua.