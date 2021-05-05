Маркиньос: ПСЖ отдавал все силы, но все решилось в мелочах

05 мая 2021

Маркиньос (слева), Getty Images

Капитан парижан поделился своими мыслями после ответного матча с "горожанами".

Защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:2), что означало, что парижане покинули турнир.

"Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило.

Мы должны подумать над тем, что нам нужно улучшить. У двух команд были разные стратегиями. Манчестер Сити — команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы пытались действовать агрессивно, чтобы не позволять им комбинировать. Но в итоге все сводилось к мелким деталям, как это часто бывает в больших матчах", — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ можно посмотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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