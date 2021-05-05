Марез: Хорошего первого тайма в исполнении Манчестер Сити не было

Вингер "горожан" прокомментировал матч против ПСЖ.

Манчестер Сити повторно обыграл Пари Сен-Жермен в полуфинальном поединке Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в финал.

Рияд Марез считает, что его команда вновь не лучшим образом начала матч, но гол придал уверенности.

"Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, — но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее.

Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах. В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов", — приводит слова Мареза официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен.