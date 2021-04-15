Гвардиола — о Беллингэме: Он слишком хорош для 17-летнего! Наверное, он — обманщик

15 апреля 2021

Джуд Беллингэм в ответном матче против Манчестер Сити, Getty Images

Наставник Манчестер Сити рассыпался в лестных комментариях в адрес юного футболиста Боруссии Д.

По завершению ответного поединка против дортмундской Боруссии на ее поле в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:1), главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не стал скрывать эмоций от увиденной игры в исполнении полузащитника "шмелей" Джуда Беллингэма, которому удалось отличиться забитым мячом в воротах его команды.

"Наверное, он — обманщик. Он слишком хорошо для 17-летнего возраста! Я просто не могу в это поверить, Джуд — фантастический игрок. Чтобы вы могли себе представить, каждый раз, когда он не получал мяч от центральных защитников, он орал на них, раз за разом запрашивая мяч.

Я говорил с его наставником, Эдином Терзичем, он сказал мне, что то, что я увидел сегодня, происходит у него на каждом тренировочном занятии. Это очень большой перформанс!", — подытожил свои впечатления испанский наставник.

Также, Вы можете ознакомиться с тем, какую оценку выступлениям своей команды дал главный тренер "горожан".

Следующим оппонентом на пути к финалу Лиги чемпионов УЕФА для Манчестер Сити станет французский ПСЖ.

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