Манчестер Сити с Зинченко вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д

Коллектив Хосепа Гвардиолы повторил счет домашнего поединка и на поле Зигналь-Идуна-Парк.

Два оставшихся места в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА не долго оставались вакантными, так как вслед за лондонским Челси и французским ПСЖ намеревались получить свою заветную путевку, в том числе, дортмундская Боруссия и английский Манчестер Сити. У подопечных Хосепа Гвардиолы был определенный задел перед ответной игрой — домашняя победа неделей ранее, однако финальный счет на поле стадиона Этихад — 2:1 — играл еще не известно в чью сторону.

У коллектива Эдина Терзича было время на тщательную подготовку, но очередная натужная игра в чемпионате – против Штутгарта (3:2) — забрала у футболистов "шмелей" достаточно сил. Впрочем, "горожане", пусть и при серьезной ротации, но сенсационно уступили в домашней встрече Лидс Юнайтед (1:2), что заставило их наставника вновь поднимать вопросы перенасыщенного календаря. Логичный вывод напрашивается сам собой — Сити пожертвовал игрой в чемпионате ради того, чтобы наконец-то перемахнуть через четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

Напряженный старт с определенными акцентами Дортмунда на желание играть в остроатакующий футбол — команды славно провели начальный отрезок поединка, создав друг другу достаточно проблем в скоростном стиле. Под стать ситуации был резвый дальний удар Дауда на 6-й минуте, после неудобного паса Зинченко для партнера в опорную зону, но Эдерсон в том эпизоде справился с мячом в спокойном стиле. И кто же знал, что это станет только пристрелкой к будущим серьезным проблемам для Сити!

На 15-й минуте Дортмунд через зацеп от Холанда сумел построить свою атаку, после чего защитникам пришлось блокировать удар со входа в левый фланг штрафной от того-таки Дауда, но с отскоком "шмелям" повезло куда больше – Беллингэм оказался на подборе, и всадил мяч в правый верхний угол. Момент, который переворачивал ход дуэли с ног на голову, поэтому совершенно неудивительно, что "горожане" набросились на чужие ворота с еще большим остервенением. Попадание от де Брюйне в перекладину на 24-й минуте только разогревало ситуацию…

Коллектив Гвардиолы пробовал разные стратегии: выходы на фланги под подачи, забегания с завершающим прострелом, дальние удары, сквозные передачи, забросы на острие, но каждый раз бился о блок обороны соперников, или Хитц справлялся с ударами различного калибра. В том числе, и от Зинченко, который привычно высоко подключался к позиционному розыгрышу. Ситуация до перерыва по счету так и не поменялась, но подспорье для второй половины Сити себе все-таки создать сумел.

Как гром среди ясного неба произошел эпизод на 54-й минуте. Эмре Джан перехватывал прострел Фодена с левого фланга, но сыграл при этом частью руки у ее основания. Эпизод вызвал достаточно спорный, но итоговое решение арбитра ставить пенальти было ближе к правде, чем обратный вариант. У Мареза проблем с нервами и мощным выстрелом в правый угол не возникло.

Где-то пошатнулся коллектив Терзича в момент пропущенного мяча, хотя еще один гол с их стороны подарил бы нам овертайм. Однако, "шмели" словно ушли в спячку, и в заключительную четверть часа показывали отвратительный футбол в обороне. Первым звонком стал рывок де Брюйне через весь левый фланг с завершающим ударом из центра штрафной, с которым с трудом справился Хитц, Боруссия не включилась, и тут же пропустила с углового. Бернарду разыграл на ближний угол штрафной, а Фоден всадил мяч под правую штангу, где якобы должен был быть голкипер. Как оказалось, это был контрольный выстрел по потерявшему надежду немецкому коллективу.

Таким образом, от данной пары команд в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сыграет английский Манчестер Сити, а для Боруссии Дортмунд актуальными до конца сезона остаются только перипетии на внутренней арене. Соперник "горожан" на следующем этапе — французский ПСЖ.





Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2

Голы: Беллингэм, 15 — Марез, 54 (пен.), Фоден, 75



Боруссия Д: Хитц — Морей (Тиггес, 81), Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Беллингэм (Брандт, 80), Джан, Дауд (Азар, 75) — Кнауфф (Рейна, 70), Холанд, Ройс.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез (Стерлинг, 88), Силва, Фоден.



Предупреждения: Беллингэм