Гюндоган — о выходе в полуфинал: Клуб и команда заслужили это, мы в очередной раз проявили характер

15 апреля 2021

Илкай Гюндоган, getty images

Хавбек "горожан" высказался о выходе в полуфинал еврокубкового турнира.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган поделился мыслями после победы над дортмундской Боруссией в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Честно говоря, выход в полуфинал имеет огромное значение для нас. Клуб и команда заслужили это.

Мы рады участвовать в таком большом турнире и добиться права играть в полуфинале. Мы очень счастливы.

Сегодня мы в очередной раз проявили характер. В первые 15 минут играли не очень хорошо. У нас были проблемы. Не показывали храбрость и боялись что-то упустить. Это было очевидно.

Пропустив мяч, мы завладели мячом и смогли создать голевые моменты. У нас была задача – забить гол во втором тайме и вернуть игру в свои руки. Именно это мы и сделали", – сказал немецкий хавбек.

Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

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