Манчестер Сити — первая команда в Лиге чемпионов, которая сумела не пропустить от Холанда в обоих матчах

15 апреля 2021

Эрлинг Холанд после двухматчевой дуэли против Боруссии Д, Getty Images

Кто-то наконец-то сумел остановить норвежскую голевую "машину"?

За два поединка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА против английского Манчестер Сити дортмундской Боруссии дважды удалось отметиться забитыми мячами в воротах соперников — обе игры завершились с одинаковым счетом 2:1, в пользу "горожан".

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Однако, авторство этих результативных ударов принадлежало не главной атакующей единице "шмелей", норвежскому нападающему Эрлингу Холанду, а полузащитникам Марко Ройсу и Джуду Беллингэму.

Таким образом, Манчестер Сити стал первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, которой удалось не пропустить от 20-летнего супер-бомбардира в обоих очных противостояниях.

Напомним, что Холанд начал свое выступление в главном клубном европейском турнире в сезоне-2019/20, когда с наилучшей стороны сумел зарекомендовать себя в составе австрийского РБ Лейпциг, забив десять мячей в дебютном для себя сезоне в рамках данного турнира.

В этом футбольном году норвежец также остановился на показателе в десять голов, при чем понадобились ему для достижения данного результата все те же восемь поединков.

В следующем раунде Лиги чемпионов Манчестер Сити сразится против французского ПСЖ.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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