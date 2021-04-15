Фоден и Беллингэм стали авторами редкого достижения, забив в одном матче плей-офф

15 апреля 2021

Фил Фоден против Джуда Беллингэма в ответной игре Боруссии Д и Манчестер Сити, Getty Images

Примечательно, что впервые подобное происходило также в матче с участием Боруссии Д.

Повторная победа Манчестер Сити над дортмундской Боруссией на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:1), ознаменовалась еще одним редким достижением.

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Двумя из трех авторов голов в ответном поединке стали юные полузащитники "горожан", Фил Фоден, и "шмелей", Джуд Беллингем, что позволило им образовать пару футболистов до 21 года, которым удалось забить по ходу одного матча раунда плей-офф главного клубного европейского состязания.

Как сообщает статистический портал Opta, это — достаточно редкое достижение в истории данного турнира.

Впервые подобное удалось совершить Килиану Мбаппе и Усману Дембеле, которые в апреле 2017 года принимали участие в противостоянии французского Монако и все той же дортмундской Боруссии на аналогичной стадии турнира (3:2, в пользу "монегасков").

Отметим, что на момент установления данного достижения Джуду Беллингэму исполнилось всего 17 лет, а Филу Фодену — 20.

В следующем раунде Лиги чемпионов Манчестер Сити сразится против французского ПСЖ.

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