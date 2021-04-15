Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия Д принимала Манчестер Сити.
Счет в матче открыл 17-летний Джуд Беллингем, однако во втором тайме Рияд Марез сравнял его, реализовав 11-метровый. Однако Фил Фоден прекрасным ударом вывел Сити в полуфинал ЛЧ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Обзор матча на YouTube:
Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2
Голы: Беллингэм, 15 — Марез, 54 (пен.), Фоден, 75
Боруссия Д: Хитц — Морей (Тиггес, 81), Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Беллингэм (Брандт, 80), Джан, Дауд (Азар, 75) — Кнауфф (Рейна, 70), Холанд, Ройс.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез (Стерлинг, 88), Силва, Фоден.
Предупреждения: Беллингэм