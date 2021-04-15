лента новостей

06:26

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

06:25

Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

01:54

Милнер: Реал — топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы

01:36

Зидан: Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением

01:12

Клопп: Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием

00:59

Гвардиола — о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Невероятное чувство, клуб пишет свою историю

00:28

Реал впервые после ухода Роналду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

23:59

Реал устоял под натиском Ливерпуля и прошел в полуфинал Лиги чемпионов

23:55

Стали известны все участники полуфинала Лиги чемпионов

23:52

Манчестер Сити с Зинченко вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д