Гвардиола догнал Моуриньо по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов в качестве главного тренера

Борьба между испанцем и португальцем продолжается в заочном режиме.

Благодаря повторной победе над дортмундской Боруссией на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:1), английский Манчестер Сити сумел оформить выход в следующий раунд клубных европейских состязаний, который стал знаковым для его наставника.

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Дело в том, что испанский специалист Хосеп Гвардиола сумел догнать по числу попаданий на стадию 1/2 финала наиболее престижного турнира Старого Света своего португальского коллегу по тренерскому цеху — Жозе Моуриньо, с которым вступил в активное соперничество еще во времена работы во главе каталонской Барселоны.

У обоих культовых наставников теперь по 8 проходов в раунд, за шаг до финального поединка, однако в следующем сезоне куда больше шансов обогнать своего португальского коллегу имеет испанец, так как Тоттенхэм рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон из-за неудачного выступления в Лиге Европы УЕФА и национальном первенстве.

Также, стоит отметить, что для Гвардиолы это было первое попадание вместе с Манчестер Сити на полуфинальную стадию Лиги чемпионов, после того, как он принял команду в сезоне-2016/17, начав с ней путь с финального раунда квалификации.

Выше, чем данный этап, испанец поднимался только с каталонской Барселоной, в последствии становясь триумфатором состязаний. С мюнхенской Баварией Пеп трижды подряд останавливался в шаге от финала.

Соперником Манчестер Сити по следующему раунду станет французский ПСЖ.