Гвардиола догнал Моуриньо по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов в качестве главного тренера

15 апреля 2021

Хосеп Гвардиола (слева) и Жозе Моуриньо, Getty Images

Борьба между испанцем и португальцем продолжается в заочном режиме.

Благодаря повторной победе над дортмундской Боруссией на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА (2:1), английский Манчестер Сити сумел оформить выход в следующий раунд клубных европейских состязаний, который стал знаковым для его наставника.

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Дело в том, что испанский специалист Хосеп Гвардиола сумел догнать по числу попаданий на стадию 1/2 финала наиболее престижного турнира Старого Света своего португальского коллегу по тренерскому цеху — Жозе Моуриньо, с которым вступил в активное соперничество еще во времена работы во главе каталонской Барселоны.

У обоих культовых наставников теперь по 8 проходов в раунд, за шаг до финального поединка, однако в следующем сезоне куда больше шансов обогнать своего португальского коллегу имеет испанец, так как Тоттенхэм рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон из-за неудачного выступления в Лиге Европы УЕФА и национальном первенстве.

Также, стоит отметить, что для Гвардиолы это было первое попадание вместе с Манчестер Сити на полуфинальную стадию Лиги чемпионов, после того, как он принял команду в сезоне-2016/17, начав с ней путь с финального раунда квалификации.

Выше, чем данный этап, испанец поднимался только с каталонской Барселоной, в последствии становясь триумфатором состязаний. С мюнхенской Баварией Пеп трижды подряд останавливался в шаге от финала.

Соперником Манчестер Сити по следующему раунду станет французский ПСЖ.

Источник: espnfc.com

Команды
статьи по теме:
Боруссия Д - Манчестер Сити, getty images 15 апреля 2021 Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча
Пеп Гвардиола, Getty images 15 апреля 2021 Гвардиола — о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Невероятное чувство, клуб пишет свою историю
Илкай Гюндоган, getty images 15 апреля 2021 Гюндоган — о выходе в полуфинал: Клуб и команда заслужили это, мы в очередной раз проявили характер
Александр Зинченко в ответной игре против Боруссии Д, Getty Images 15 апреля 2021 Зинченко получил среднюю оценку за ответный матч против Боруссии Д
Боруссия Д — Манчестер Сити, Getty Images 14 апреля 2021 Манчестер Сити с Зинченко вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Д
Трофей Лиги чемпионов, getty images 14 апреля 2021 Стали известны все участники полуфинала Лиги чемпионов
Фил Фоден (справа) празднует забитый мяч, Getty Images 15 апреля 2021 Фоден повторил достижение Мбаппе, забив в обоих четвертьфинальных поединках до наступления 21-летия
 
 Rambler's Top100