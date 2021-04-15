Фоден повторил достижение Мбаппе, забив в обоих четвертьфинальных поединках до наступления 21-летия

Англичанин дважды принес победу своей команде над Боруссией Д.

Как и неделей ранее на Этихаде, результативный удар английского полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена сумел принести его команде победу над дортмундской Боруссией (2:1).

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Данный забитый мяч помог 20-летнему футболисту повторить ранее уникальное достижение французского нападающего Килиана Мбаппе, которому в сезоне-2016/17 первому в истории футбола удалось отличиться забитыми мячами в обоих четвертьфинальных поединках против все тех же "шмелей", до наступления своего 21-летия.

В текущем сезоне воспитанник "горожан" провел уже 41 матч, в которых отличился 13-ю забитыми голами, и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что соперником Манчестер Сити на следующей стадии станет французский ПСЖ, а у Вас есть уникальная возможность предугадать будущего победителя Лиги чемпионов, и выбрать Игрока недели данного турнира.