Гвардиола — о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Невероятное чувство, клуб пишет свою историю

Специалист оценил выход команды в следующую стадию.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в двухматчевом противостоянии одолел дортмундскую Боруссию со счетом 4:2.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я невероятно рад за клуб, за руководство, за фанатов – за каждого! Клуб вышел в полуфинал лишь во второй раз в истории, так что у него нет ничего особого на этом этапе. Клуб пишет свою историю.

Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош. Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против больших, сильных клубов", — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА ссылаясь на BT Sport.

Видео голов и обзор матча Боруссия Д — Манчестер Сити можно смотреть на Football.ua.

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