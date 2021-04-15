Гвардиола — о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: Невероятное чувство, клуб пишет свою историю

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в двухматчевом противостоянии одолел дортмундскую Боруссию со счетом 4:2.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.
"Я невероятно рад за клуб, за руководство, за фанатов – за каждого! Клуб вышел в полуфинал лишь во второй раз в истории, так что у него нет ничего особого на этом этапе. Клуб пишет свою историю.
Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош. Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против больших, сильных клубов", — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА ссылаясь на BT Sport.
Видео голов и обзор матча Боруссия Д — Манчестер Сити можно смотреть на Football.ua.
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