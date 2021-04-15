Джан: Возможно, мы играли против лучшей команды мира и видели, что способны действовать на ее уровне

15 апреля 2021

Эмре Джан, getty images

Хавбек дортмундского клуба высказался о результате матча с "горожанами",

Полузащитник Боруссии Д Эмре Джан поделился мыслями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"В целом мы сыграли нормально, но в итоге это нам не особо помогло. Тем не менее мы можем гордиться собой.

Возможно, мы играли против лучшей команды мира и видели, что способны действовать на ее уровне. Все же болезненно вылетать сейчас, поскольку шансы пройти дальше у нас были", – сказал немецкий хавбек.

Ранее полузащитник "шмелей" Джуд Беллингэм прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Сити.

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