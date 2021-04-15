"Синдром Гвардиолы" преодолен: Разбор тактических нюансов в матче Боруссия Д — Манчестер Сити

Автор Football.ua Сергей Костенюк провел основательный анализ тренерских решений испанского наставника Манчестер Сити в ответной игре против Боруссии Д.

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы наконец перешагнул непреодолимый до этого барьер четвертьфинала Лиги чемпионов. В первый и последний раз "горожане" добирались до полуфинала пять лет назад, еще под руководством чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. После этого европейская кампания уже команды Гвардиолы завершалась на стадиях 1/8 и трижды к ряду 1/4 финала.

В лексиконе футбольной общественности уже даже появился термин — "Синдром Гвардиолы". Из года в год, Манчестер Сити жадно собирал практически все трофеи в Англии, демонстрировав футбол высочайшего уровня и задавал тактические тренды, но в четвертьфинале Лиги чемпионов регулярно наступал на одни и те же грабли. Главный тренер с завидной регулярностью на данном этапе сезона тактически перегружал команду.

С четвертой попытки Манчестер Сити сумел-таки перешагнуть рубеж четвертьфинала. На этот раз обошлось без экспериментов. Справедливости ради, нужно сказать, что в этом сезоне команда Гвардиолы вступила в активную фазу нового витка эволюции идей испанского специалиста еще в ноябре-декабре. К тому же коррективы Пепа на этот раз безболезненно интегрировались в систему игры команды. Оригинальные функции одного из фулбеков и игра без центрфорварда в классическом понимании этого термина, быстро прижились и на этот раз к плей-офф Лиги чемпионов у Гвардиолы, похоже уже не было необходимости, что-либо кардинально менять.

Тем не менее, если Гладбах был пройден налегке, то противостояние с Дортмундом заставило "горожан" понервничать. По ходу двухматчевого противостояния с дортмундской Боруссией присутствовало ощущение, что безусловный лидер АПЛ выглядел несколько скованным. Вполне возможно, что роковая стадия четвертьфинала активировала в подсознании игроков Манчестер Сити неуверенность, связанную с прошлыми неудачами на данном этапе турнира. Это ощущение было вдребезги разбито мощнейшим ударом с пенальти в исполнении Мареза на 54 минуте ответной игры. Манчестер Сити, сделал важный и заслуженный шаг вперед. Гол Фодена уже поставил жирную точку в матче.

Боруссия, продолжительное время, испытывающая серьезные кадровые проблемы начала ответный матч абсолютно в том же стартовом составе, что и в Манчестере. Кадровый потенциал команды Гвардиолы также не претерпел серьезных кадровых перемен. Лишь Александр Зинченко на позиции левого защитника заменил Канселу.

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 (первый матч — 1:2)

Голы: Беллингэм, 15 — Марез, 54 (пен.), Фоден, 75

Боруссия Д: Хитц — Морей (Тиггес, 81), Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Беллингэм (Брандт, 80), Джан, Дауд (Азар, 75) — Кнауфф (Рейна, 70), Холанд, Ройс.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез (Стерлинг, 88), Силва, Фоден.

Предупреждение: Беллингэм

Базовыми тактическими схемами обеих команд были 4-3-3, но их система и модель игры серьезно отличались. Независимо от счета на табло Манчестер Сити задавал темп и контролировал мяч.

Наиболее активными гости были на левом фланге/полуфланге. В этих вертикальных зонах, команда Гвардиолы традиционно создавала перегруз.

Через левый фланг прошло 48% от всех атакующих действий команды. Сюда смещались номинальная ложная девятка — Де Брюйне и "восьмерка" — Гюндоган. В компании с Зинченко и Фоденом они часто для розыгрыша мяча формировали условный ромб.

На противоположном фланге предпринимались попытки создать условия для изоляции Мареза, но хозяева, насколько это было возможно, старались избегать ситуаций один в один. Зинченко часто поднимался по флангу в финальную треть поля, тогда как Уокер оставался в линии с центрбеками или закрывал тылы в опорной зоне.

В позиционной обороне Боруссия старалась сдерживать соперника средним блоком. Хозяева поля пытались не позволять себя задавливать в штрафную. Разумеется, это не всегда выходило, но сами попытки удерживать оппонента на расстоянии, во второй трети поля — создавали трудности Манчестер Сити. При переходе в деструктивную фазу игры вингеры Дортмунда Кнацфф и Ройс опускались в линию к хавбекам.

Широкая линия с интенсивным давлением игроков на мяч в своем вертикальном коридоре было достаточно эффективным приемом. При выдавливании игроком мяча из своей зоны одним из хавбеков, его партнеры по линии немного сужались. Хозяева старались избегать появления свободных зон перед линией обороны. К тому же при перехвате мяча, такая модель игры способствовала лучшим условиям для проведения быстрых атак. Расстояние до ворот гостей было ближе. При переходе в атаку, в большинстве случаев хозяева пытались играть через Холланда, с быстрыми подключениями хавбеков.

Именно, одна из таких атак на 15 минуте матча завершилась голом молодого таланта — Беллингэма (сколько же их в Дортмунде?!). Хозяева быстро вышли вперед по сумме двух встреч, благодаря глупому и неактуальному правилу выездных голов.

Учитывая, что матчи плей-офф сейчас проходят без болельщиков, а некоторые и вовсе на нейтральных полях, привычка компетентных функционеров оценивать одни голы важнее других выглядит абсурдно. Посмотрите на результаты в Лиге чемпионов, номинальные хозяева не имеют абсолютно никакого преимущества.

Манчестер Сити прибавил в интенсивности взаимодействий после пропущенного гола и начал регулярно создавать опасные моменты у ворот Хитца. Победа команды Гвардиолы выглядит абсолютно закономерной. Гости были ближе к более крупной победе, чем хозяева к ничьей.

После матча Хосеп Гвардиола не скрывал положительных эмоций от долгожданного преодоления четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и скромно оценил дальнейшие перспективы своей команды в турнире: "Я невероятно рад за клуб, за руководство, за фанатов — за каждого! Клуб вышел в полуфинал лишь во второй раз в истории, так что у него нет ничего особого на этом этапе. Клуб пишет свою историю.

Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош. Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против больших, сильных клубов".

Исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Эдин Терзич признал закономерность результата и поздравил Манчестер Сити с выходом в полуфинал: "Мы должны поздравить Манчестер Сити, потому что они заслуживают выхода в следующий раунд. На мой взгляд, эта команда заслуживает победы в Лиге чемпионов.

Игра Холанда? Все хотят, чтобы Эрлинг забивал в каждом матче, но для нас не важно, кто забивает, важно, чтобы команда добивалась результата. Холанду нужно очень много работать, он старался изо всех сил, а мы будем стараться вывести его на следующий уровень".

В заслуженной победе Манчестер Сити сомнений быть не может. Но, нужно признать, что команда Гвардиолы после мартовской паузы на матчи сборных не демонстрирует лучшие образцы своей игры. Откровенно говоря, в плей-офф ЛЧ, без пяти минут чемпионы Англии пока не сталкивались с реальным конкурентом за трофей. Того уровня игры, который команда продемонстрировала в Дортмунде может не хватить на ПСЖ. Для выхода в финал Манчестер Сити необходимо прибавлять в интенсивности взаимодействий на поле. Пред решающими стадиями Лиги чемпионов команда Гвардиолы должна вернуться к тем ментальным и стратегическим скоростям, которые мы наблюдали зимой.

Для справки: Ментальная скорость — это скорость мышления и реакции, а стратегическая — средний темп синхронного передвижения футболистов, со своевременными ускорениями и замедлениями.

Возвращение к оптимальным показателям в вышеперечисленных аспектах сделает Сити главным фаворитом ЛЧ, но в том, что штаб Гвардиолы сумеет вернуть команде пиковую форму в концовке сезона, есть сомнения. В любом случае, в полуфинале ПСЖ — Манчестер Симти будет на что посмотреть. На путевку в финал в равной степени имеют право претендовать обе команды.

Напоследок, немного удовлетворим, наш субъективный интерес к Александру Зинченко. Игрок сборной Украины был одним из наиболее активных в составе обеих команд.

Это тепловая карта действий фланговых защитников Боруссии и Манчестер Сити. Александр больше всех контактировал с мячом. У него 116 касаний мяча. Это вообще второй показатель среди всех футболистов. На четыре касания больше только у Гюндогана. Зинченко нанес 2 удара по воротам, оба в створ, выиграл 3 единоборства в воздухе (второй показатель).

По точным передачам Александр также уступает лишь Гюндогану — 85 (90%). При этом, Зинченко совершал необязательные индивидуальные ошибки. У левого защитника Манчестер Сити 4 потери мяча, больше только у Морей — 5.