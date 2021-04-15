Зинченко получил среднюю оценку за ответный матч против Боруссии Д

Гвардиола доверил украинцу провести полный поединок.

Английский Манчестер Сити сумел завоевать путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв Боруссию Дортмунд со счетом, аналогичным первой игре в данной паре команд — 2:1.

Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершению встречи, портал Whoscored, подвел окончательные итоги встречи, выставив каждому участнику игры соответствующую оценку его действий на футбольном поле.

Так, лучшим футболистов на обе команды в этот вечер был признан полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден, который набрал 8,6 баллов из 10.

В то же самое время, средний балл футболистов Манчестер Сити составил 7,13.

На этом фоне, итоговая оценка украинского полузащитника Александра Зинченко — 7,0 — выглядит приближенным к общекомандному значению.

Худший футболист вечера, из числа сыгравших весь поединок, — защитник дортмундской Боруссии Мануэль Аканжи — 6,0.

Напомним, что следующий соперник Манчестер Сити уже известен — французский ПСЖ.